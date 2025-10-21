Historia y homenaje en la Plaza de Marte de Santiago de Cuba

Fotos Autor

La Plaza de Marte, en el centro de Santiago de Cuba, es mucho más que un sitio para el descanso o el paseo; es un lugar donde la historia se respira en cada banco y cada piedra; un espacio que late, como “un segundo corazón” de la ciudad, después del emblemático Parque Céspedes.

En la Plaza de Marte, los santiagueros han ido eternizando, en hombres y hazañas, una parte esencial de la historia de Cuba.

Entre sus jardines y senderos conviven monumentos que rinden homenaje a figuras imprescindibles de la historia: el Apóstol de la Independencia, José Martí; los generales Joaquín Castillo Duany y Francisco Sánchez Hechavarría y todos los veteranos de las guerras por la independencia. Allí están presentes los nombres de los combatientes del Ejército Rebelde Camilo Cienfuegos y Orlando Fernández Montes de Oca, símbolos de las nuevas etapas de lucha y esperanza del pueblo cubano.

Uno de los monumentos más entrañables de la plaza es el dedicado al patriota bayamés Pedro (Perucho) Figueredo, autor de La Bayamesa, el Himno Nacional de Cuba. Fue precisamente un 20 de octubre de 1868 cuando su melodía se entonó por primera vez, marcando el inicio de una tradición que hoy se celebra como el Día de la Cultura Nacional.

Cada 20 de octubre, los santiagueros acuden a la Plaza de Marte para rendir homenaje a Figueredo: entre flores, cantos y palabras de respeto, la emoción se hace visible en sus rostros y el orgullo se expresa en sus aplausos, mientras las notas del himno parecen resonar una vez más en el aire y en la memoria colectiva.

La Plaza de Marte, testigo de tantos capítulos de la historia patria, sigue siendo ese punto donde se cruzan la memoria y la vida cotidiana; un lugar que invita tanto al paseo como al recuerdo: allí la ciudad late fuerte, fiel a sus raíces y consciente del valor de quienes hicieron de la libertad una canción eterna.