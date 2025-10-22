Gascón, una comunidad que enfrentó la tormenta con unidad y coraje

Texto: Yugdanis Vicet e Irina Portuondo Miguel.

La noche del paso de la tormenta tropical Imelda fue especialmente difícil para los residentes de Camino de Gascón, Micro 7 Bajo, en el Consejo Popular Manuel Isla. Las intensas lluvias provocaron la crecida del río Gascón, cuyas aguas se desbordaron afectando a numerosas viviendas construidas en sus márgenes, muchas de ellas levantadas por esfuerzo propio y sin condiciones estructurales para enfrentar fenómenos de este tipo.

En los alrededores del cauce existen aproximadamente 600 viviendas, y aunque no todas sufrieron daños, 16 son clasificadas como derrumbes totales y 20 como parciales, además de otras con afectaciones menores.

La respuesta de la comunidad fue inmediata. La solidaridad entre vecinos se convirtió en el principal escudo ante la emergencia. Odalis García Sánchez, presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) 9, Circunscripción 1, Zona 37, acogió en su vivienda a 13 personas, incluidos cuatro niños, durante toda la noche. Les ofreció abrigo, alimentos calientes y espacio para descansar, aunque el miedo impidió que muchos pudieran dormir.

“El agua llegó cerca, y la gente venía desesperada. Aquí nadie se quedó afuera. Les di café, té, y hasta mi cama. Los niños estaban muy asustados”, relató García Sánchez.

Entre los acogidos se encontraba María Caridad Calzadilla la Rosa, de 77 años, quien reconoció que aún se siente afectada emocionalmente por lo vivido. También ofrecieron sus testimonios Yosmary Melián Almenares y otros vecinos que agradecieron el gesto de Odalis y la respuesta colectiva de quienes se movilizaron para ayudar.

Uno de los momentos más conmovedores fue el relato de Roberto Cosme Melián, joven de 18 años, quien descendió desde una zona elevada para auxiliar a vecinos en peligro. Durante su acción, encontró el cuerpo sin vida de un residente que había sido reportado como desaparecido. Fue la única víctima fatal de la jornada.

“Vi algo entre el fango y me sumergí. Era el vecino que buscábamos. Fue muy duro”, expresó el joven.

Se reconoció el esfuerzo de varios residentes que se destacaron por su entrega de preservas vidas humanas ante eventos meteorológicos. Entre ellos, José Castellanos Ramírez, quien priorizó el rescate de otros antes que proteger sus pertenencias. En gesto de agradecimiento, recibió una valija con prendas de vestir de parte del Organizador Provincial de los CDR, Alexis Guzmán Castañeda, en nombre de los cuadros de la organización.

La experiencia vivida en Gascón dejó una lección clara: la vida está por encima de todo. Aunque el evento meteorológico fue excepcional, se insiste en la necesidad de evitar nuevas construcciones en los márgenes del río, donde el peligro es constante y las consecuencias pueden ser irreversibles.