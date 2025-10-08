Evalúan planteamientos de la población recepcionados por rendición de cuenta y despacho en Songo-La Maya

Cada tres meses el Consejo de la Administración Municipal (CAM) rinde cuentas ante la Asamblea del Poder Popular y sus delegados sobre el tratamiento dado a los planteamientos de los electores, recibidos por rendición de cuenta y por despachos con directores y administrativos.

En el último trimestre, según se informó en la más reciente sesión de la Asamblea, se les dio solución a 45 planteamientos que estaban clasificados como no resueltos y explicada la causa de no solución. Estas problemáticas correspondían a las entidades Transporte, ETECSA, Patrimonio, Viales, UEB Eléctrica y Aguas Turquino.

Del XVII período de mandato existen un total de 1249 planteamientos de los 3 procesos, de ellos se han solucionado 1194, quedando 46 con explicada la causa de no solución y 9 pendientes, de ellos están en el plan de la economía 4.

Se mantienen las mismas entidades con más planteamientos acumulados: Comercio con 14, Aguas Turquino 10, Vivienda 6 y Patrimonio con 9. Todos estos reclamos populares están sin solución hasta el momento por problemas de financiamiento y recursos materiales.

Por despachos fueron recepcionados un total de 1498 en ese período de mandato, de los cuales se han solucionado el 96.4 % y queda pendiente solo 1 correspondiente a la UEB Eléctrica. Hay acumulados 48 planteamientos a los cuales se explica la causa de no solución por el momento.

Las entidades a las cuales van dirigidas estos últimos son Aguas Turquino, UEB Eléctrica, Comercio y Gastronomía, Patrimonio , Vivienda , Viales, Trasporte, Comunicaciones, Actividades Agropecuarias, Salud Publica, Ordenamiento Territorial y Educación.

Del actual período de mandato de la Asamblea Municipal del Poder Popular han sido solucionados 14 planteamientos, corresponden 10 por despacho y 4 del primer proceso de rendición cuentas del delegado a sus electores.

Actualmente se trabaja en varias acciones y está prevista la realización de otras para dar tratamiento a problemáticas de la población en diferentes consejos populares. Resaltan el arreglo del vial del camino de Ti Arriba, la reparación de tres escuelas, las instalaciones redes, bombeo, rebombeo, y cambio de matriz energética en el servicio de abasto de agua.