miércoles 08 octubre 2025
Evalúan planteamientos de la población recepcionados por rendición de cuenta y despacho en Songo-La Maya

Picture of Adriana Cisneros Fernández
Adriana Cisneros Fernández

Cada tres meses el Consejo de la Administración Municipal (CAM) rinde cuentas ante la Asamblea del Poder Popular y sus delegados sobre el tratamiento dado a los planteamientos de los electores, recibidos por rendición de cuenta y por despachos con directores y administrativos.

En el último trimestre, según se informó en la más reciente sesión de la Asamblea, se les dio solución a 45 planteamientos que estaban clasificados como no resueltos y explicada la causa de no solución. Estas problemáticas correspondían a las entidades Transporte, ETECSA, Patrimonio, Viales,  UEB Eléctrica y Aguas Turquino.

Del XVII período de mandato existen un total de 1249 planteamientos de los 3 procesos, de ellos se han solucionado 1194, quedando 46 con explicada la causa de no solución y 9 pendientes, de ellos  están en el plan de la economía 4.

Se mantienen las mismas entidades con más planteamientos acumulados: Comercio con 14, Aguas Turquino 10, Vivienda 6 y Patrimonio con 9. Todos  estos reclamos populares están sin solución hasta el momento por problemas de financiamiento y recursos materiales.

Por despachos fueron recepcionados un total de 1498 en ese período de mandato, de los cuales se han solucionado el 96.4 % y queda pendiente solo 1 correspondiente a la UEB Eléctrica. Hay acumulados 48 planteamientos a los cuales se explica la causa de no solución por el momento.

Las entidades a las cuales van dirigidas estos últimos son Aguas Turquino, UEB Eléctrica, Comercio y Gastronomía, Patrimonio , Vivienda , Viales, Trasporte, Comunicaciones, Actividades Agropecuarias, Salud Publica,  Ordenamiento Territorial y Educación.

Del actual período de mandato de la Asamblea Municipal del Poder Popular han sido solucionados 14 planteamientos, corresponden 10 por despacho y 4 del primer proceso de rendición cuentas del delegado a sus electores.

Actualmente se trabaja en varias acciones y está prevista la realización de otras para dar tratamiento a problemáticas de la población en diferentes consejos populares. Resaltan el arreglo del vial del camino de Ti Arriba, la reparación de tres escuelas, las instalaciones redes, bombeo, rebombeo, y cambio de matriz energética en el servicio de abasto de agua.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
