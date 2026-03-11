Alertan sobre riesgos por actos vandálicos al sistema eléctrico

Santiago de Cuba.— Autoridades del sector eléctrico en Santiago de Cuba alertaron sobre los riesgos para la vida humana y las afectaciones al servicio que provocan actos vandálicos contra instalaciones energéticas, conductas que generan daños técnicos y repercuten en la estabilidad del suministro a la población.

Javier Calero Román, director general de la Empresa Eléctrica en el territorio, expresó a la Agencia Cubana de Noticias que uno de los hechos más peligrosos es el robo de aceite dieléctrico de transformadores ubicados en subestaciones o en puntos de distribución alejados de las zonas pobladas.

Expresó que, en ocasiones, los responsables aprovechan la ausencia del servicio eléctrico para sustraer ese producto esencial para el funcionamiento de los equipos.

El aceite dieléctrico —detalló— permite disipar el calor generado en los bobinados del transformador y facilita su enfriamiento mediante la circulación de aire natural o forzado.

Manifestó que un transformador no puede ponerse en funcionamiento si no cumple con las normas establecidas, pues al disminuir el nivel de aceite puede producirse el sobrecalentamiento de las bobinas y generarse un cortocircuito entre espiras.

Calero Román señaló que estas prácticas, además de constituir un grave peligro para quienes las realizan, pueden ocasionar daños a equipos de gran potencia que abastecen a varios transformadores de distribución, lo cual afecta el servicio eléctrico a una amplia zona de la población.

Dijo que, cuando estos equipos resultan dañados y no existen en disponibilidad inmediata, la recuperación del servicio puede prolongarse durante varios días o incluso meses.

Asimismo, manifestó que en ocasiones el transformador no sufre daños estructurales, pero el restablecimiento del servicio se dificulta por la carencia del aceite requerido, cuya producción en el país depende de materias primas importadas, lo que resulta complejo en el actual contexto económico.

El directivo subrayó que estos hechos también provocan pérdidas económicas a la empresa y se suman a otros delitos como el robo de luminarias del alumbrado público, conductores eléctricos, acometidas, metrocontadores y dispositivos de protección.

Para enfrentar estas conductas, refirió, se han adoptado medidas como la ubicación de custodios en algunas subestaciones y el fortalecimiento del trabajo conjunto con el Ministerio del Interior y los órganos de justicia, con el objetivo de identificar a los responsables y aplicar los procesos legales correspondientes.

El directivo convocó a la población a denunciar cualquier manifestación de vandalismo contra las instalaciones eléctricas, acciones que, además de poner en riesgo la vida humana, afectan un servicio esencial para la comunidad.