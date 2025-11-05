Llega al oriente del país donativo de la Cruz roja internacional

El aeropuerto internacional Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba recibió el vuelo Copa Air line CM8946 proveniente de Panamá con un donativo de 20 toneladas de carga entregadas por los fondos de emergencia de la Federación internacional de sociedades de la Cruz roja y la media luna roja para mitigar las afectaciones del huracán Melissa en el oriente de Cuba.

la ayuda humanitaria a la región oriental del país incluye lonas, herramientas, redes mosqueteras, baterías solares y kits de cocina e higiene. insumos, que forman parte de reservas preposicionadas para una respuesta rápida ante desastres.

Estos artículos serán destinados a las núcleos familiares más vulnerables, de las regiones con mayor afectación.

Este gesto es muestra de cómo las organizaciones internacionales se solidarizan con la mayor de las Antillas ante la ocurrencia de desastres, cuando los pueblos latinoamericas se abrazan.