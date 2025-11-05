miércoles 05 noviembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Llega al oriente del país donativo de la Cruz roja internacional

Picture of Katherine Tamayo Pérez
Katherine Tamayo Pérez

El aeropuerto internacional Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba recibió el vuelo Copa Air line CM8946 proveniente de Panamá con un donativo de 20 toneladas de carga entregadas por los fondos de emergencia de la Federación internacional de sociedades de la Cruz roja y la media luna roja para mitigar las afectaciones del huracán Melissa en el oriente de Cuba.

la ayuda humanitaria a la región oriental del país incluye lonas, herramientas, redes mosqueteras, baterías solares y kits de cocina e higiene. insumos, que forman parte de reservas preposicionadas para una respuesta rápida ante desastres.
Estos artículos serán destinados a las núcleos familiares más vulnerables, de las regiones con mayor afectación.

Este gesto es muestra de cómo las organizaciones internacionales se solidarizan con la mayor de las Antillas ante la ocurrencia de desastres, cuando los pueblos latinoamericas se abrazan.

Destacadas
Llega al oriente del país donativo de la Cruz roja internacional
Fidel: con las botas y el corazón en la tierra
Cien horas para todos los tiempos
Bombardeo a Hiroshima, primer ataque mundial de la historia
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios