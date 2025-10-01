miércoles 01 octubre 2025
Cuba y Vietnam siguen estrechando sus vínculos

Granma
Como parte de una visita oficial a Vietnam, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, sostuvo encuentros con el presidente de esa República, Luong Cuong, y con su homólogo Tran Thanh Man

Por Enrique Moreno Gimeranez

Hanói, Vietnam.–Genuina expresión de los históricos vínculos de hermandad y solidaridad entre Cuba y Vietnam, basados en el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el líder vietnamita Ho Chi Minh, resultó el encuentro entre el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y el presidente de la República Socialista de Vietnam, Luong Cuong.

Lazo Hernández trasladó al Jefe de Estado vietnamita fraternales saludos del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; al tiempo que rei­teró la solidaridad de Cuba con el pueblo, la Asamblea Nacional y demás autoridades del hermano país asiático, ante los daños ocasionados por el tifón Bualoi, y expresó las más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas de este evento meteorológico.

Además, agradeció el apoyo invariable de esa nación en la lucha por el fin del bloqueo económico y por la exclusión de Cuba de la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.

Por su parte, el mandatario vietnamita ratificó su convicción de que esta visita oficial de Esteban Lazo, para copresidir la Segunda Sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria, contribuirá a consolidar la solidaridad, la amistad especial y la cooperación integral en áreas de interés mutuo; en correspondencia con los vínculos históricos entre Vietnam y Cuba, y en el contexto del aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Asimismo, trasladó entrañables saludos a las autoridades cubanas.

Posteriormente, Esteban Lazo fue recibido por su homólogo, Tran Thanh Man, en la sede de la Asamblea Nacional de Vietnam. Ambas partes resaltaron la relevancia de la Segunda Sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria como mecanismo que refuerza la contribución de las respectivas asambleas nacionales al seguimiento e impulso de la cooperación integral y las relaciones económicas entre los dos países, hecho que constituye, además, el motivo de la estancia de Lazo en el hermano país.  

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
