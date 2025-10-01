Acogerá Santiago de Cuba foro de negocios Ivenza 2025

Convocado por la Sociedad de Interfaz de Ciencia y Tecnología Cintro S. A. y la Delegación de la Cámara de Comercio, Santiago de Cuba acogerá del 15 al 17 de octubre próximo el tercer Foro de Negocios Ivenza (Ivenza 2025), en el hotel Muthu Segundo Frente.

Miriam Marañón, presidenta ejecutiva de la empresa, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que la cita deviene plataforma alternativa, con el objetivo de potenciar el intercambio y el establecimiento de relaciones comerciales de alto impacto, así como para impulsar negocios y la integración entre los sectores estatal y privado de la nación caribeña.

Entre las novedades de esta edición, la directiva destacó el lanzamiento por parte de Cintro S. A. de servicios integrales para la transformación digital y la implementación de cambios en la matriz energética, a través de diagnósticos, suministro de tecnología y asesoría a favor de adoptar prácticas modernas e impulsar la eficiencia y sostenibilidad empresarial.

El programa del evento incluye paneles dedicados a los negocios contemporáneos, administración interna y manejo de recursos humanos, a la energía, con énfasis en las renovables, y, sobre las fuentes de financiamiento de proyectos, incubación y encadenamiento productivos.

Resalta en la agenda de Ivenza 2025 la conferencia inaugural, a cargo de Ariel Tierrero, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, quien disertará sobre la importancia de la comunicación estratégica en el éxito de los negocios.

Hasta la fecha hay confirmados participantes de Holguín, Guantánamo y La Habana en el foro de negocios, que también busca fomentar la ciencia y la innovación como pilares del desarrollo local y nacional.

Ivenza se consolida en Santiago de Cuba como espacio alternativo, de intercambio y aprendizaje, que posibilita la concreción de proyectos y acciones de capacitación a los diversos actores económicos.