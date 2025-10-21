martes 21 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cuba denunciará daños del bloqueo en XXI Foro de Sociedad Civil

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La Habana.— La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) celebrará el próximo día 24 el XXI Foro de la Sociedad Civil Cubana contra el Bloqueo, política que viola derechos humanos fundamentales y obstaculiza hoy el desarrollo del país.

Bajo el tema “El devastador impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, en las organizaciones y otros actores de la sociedad civil cubana”, el encuentro busca profundizar en las consecuencias humanas, sociales y económicas que el cerco estadounidense ha generado sobre la vida cotidiana de los cubanos.

Este foro forma parte de una serie de actividades que la sociedad civil cubana desarrolla anualmente en torno a la votación en la Asamblea General de la ONU de la resolución contra el bloqueo, y tiene como objetivo consolidar un espacio de reflexión, denuncia y movilización.

Según datos oficiales, desde el primero de marzo de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, el cerco económico causó daños y perjuicios materiales a Cuba estimados en el orden de los 7 mil 556,1 millones.

Las pérdidas históricas de la nación caribeña en más de seis décadas de bloqueo se sitúan en 170 mil 677 millones de dólares a precios corrientes y al valor del oro en dos billones 103 mil millones de dólares.

Al presentar en septiembre un nuevo informe sobre las afectaciones provocadas por el bloqueo, el canciller Bruno Rodríguez afirmó que el impacto psicológico de la política hostil de la administración estadounidense en las familias cubanas es imposible de cuantificar.

«Más del 80 por ciento de las cubanas y cubanos nacieron después del comienzo del bloqueo; las consecuencias de esta política se evidencian dramáticamente en las carencias que enfrenta nuestra población», subrayó. «Esta realidad es innegable, es tangible», remarcó.

Destacadas
El Alambre se consolida como referente productivo en San Luis
Culmina curso escolar en Santiago de Cuba con acto provincial en Songo-La Maya
Se desarrolló en Palma Soriano acto municipal de fin de curso
Puertas que se abren al empleo seguro y formal
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios