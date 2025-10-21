Cuba acelera preparativos para Censo de Población y Viviendas en 2026

La Habana.— Cuba avanza en los preparativos para la realización del Censo de Población y Viviendas previsto para el próximo año, un ejercicio crucial para la planificación nacional.

El primer ministro, Manuel Marrero, expresó, durante una reunión de la Comisión Gubernamental para la Atención Demográfica, la urgencia de contar con datos precisos y actualizados, lo que contribuirá a una mejor toma de decisiones dada las tendencias demográficas complejas que atraviesa el país.

De acuerdo con reportes del sitio web Cubadebate la implementación práctica de los preparativos ya está en marcha y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ya ejecuta los seminarios de preparación para el ensayo censal en el municipio Santa Cruz del Norte de la occidental provincia de Mayabeque.

«Este ensayo es un paso fundamental para afinar la metodología y logística antes del despliegue nacional», alegó el medio.

Entre los temas analizados uno de los que más preocupa a las autoridades es el impacto de la migración interna.

Este fenómeno de larga data incide en las estrategias de desarrollo local y la producción de alimentos sobretodo en zonas rurales.

El director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, Antonio Aja, precisó que casi el 30 por ciento de los que se movieron del campo en 2024 fueron jóvenes de entre 15 y 34 años de edad, lo que empeora la situación existente pues representa una amenaza para la sostenibilidad económica y social de los territorios.

La Comisión Gubernamental debatió además otros temas de interés como el programa materno infantil y los resultados de la colaboración internacional y donativos, en una sesión que abarcó múltiples aristas de la problemática poblacional de la isla.