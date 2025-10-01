miércoles 01 octubre 2025
Confirman dos fallecidos en Santiago tras derrumbe por lluvias

Picture of Indira Ferrer Alonso
Indira Ferrer Alonso

Foto: Odette Elena Ramos Colás

Manuel Falcón Hernández, gobernador de Santiago de Cuba, confirmó la víspera en un programa especial del Telecentro Tele Turquino, el fallecimiento de dos personas del sexo masculino de 53 y 60 años, respectivamente, en la capital provincial, como resultado del derrumbe parcial de su vivienda, provocado por las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical Imelda.

Según precisó la autoridad gubernamental, el suceso tuvo lugar durante el pasado fin de semana, cuando el evento hidrometeorológico afectó de forma significativa a varios territorios de la provincia, dejando severos daños materiales e impactos humanos.

 Falcón Hernández informó además que, hasta el momento, se reportan dos personas desaparecidas: en el municipio de Contramaestre y otra en Mella, donde se mantienen activadas las labores de búsqueda y rescate.

 Las lluvias asociadas a Imelda causaron afectaciones en infraestructuras, viviendas y servicios esenciales, especialmente en zonas vulnerables de la ciudad de Santiago de Cuba y el municipio de Guamá.

 Las autoridades locales, en coordinación con los órganos de Defensa Civil, continúan evaluando los daños y ofreciendo atención priorizada a las familias afectadas, al tiempo que llaman a la población a mantener la disciplina y seguir las orientaciones de los órganos competentes.

