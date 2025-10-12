Condecoran a amigos de Cuba en encuentro continental solidario

La ceremonia de entrega de la Orden de la Solidaridad y la Medalla de la Amistad a relevantes amigos de Cuba cerró en México este viernes el primer día de sesiones del IX Encuentro continental latinoamericano y caribeño de respaldo al pueblo de la mayor de las Antillas.

A propuesta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) el presidente Miguel Díaz-Canel otorgó las condecoraciones, recibidas por los homenajeados de manos de Fernando González, presidente del ICAP, y Marcos Rodríguez, embajador de Cuba.

Con una larga trayectoria de constantes acciones en defensa de Cuba y contra el bloqueo, el argentino Norberto Galiotti, de la Red continental de amistad, y Rodrigo Toledo, de Chile, fundador del movimiento de solidaridad en Concepción, merecieron la Orden de la Solidaridad.

Las Medallas de la Amistad correspondieron a Carmen Diniz (Brasil), Juan Bronzic (Chile), las mexicanas María de Jesús Rangel e Irma Suastegui ; Jairo Alberto Suárez (Colombia); Gloria Teresa Cusmanich (Paraguay); el dominicano Manuel Joaquín Colón y Juan Camacho (Puerto Rico).

Toda América Latina está con Cuba que nos une y vencerá. Un agradecimiento a su pueblo por ser ejemplo para el mundo, por su solidaridad y humanismo, expresó conmovida María de Jesús Rangel al pronunciar palabras de agradecimiento en la ceremonia caracterizada por la fraternidad y la camaradería.

El homenaje a los relevantes activistas cerró el segundo día de este Encuentro continental latinoamericano y caribeño de amistad con la isla, que finalizará este domingo con la asistencia de unos 500 delegados de cerca de 30 naciones de la región, además de Estados Unidos, Canadá y España.

Para la jornada de hoy sábado la agenda del foro anuncia Mesas de Trabajo con los temas fortalecimiento del Movimiento de Solidaridad; consolidación de la colaboración económica; coordinación de acciones y las redes sociales como campo de batalla en defensa de Cuba.