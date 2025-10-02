Argentina: Escándalo político golpea al Gobierno y partido de Milei

Buenos Aires, 2 oct.— La imputación al legislador y principal candidato de La Libertad Avanza (LLA) a diputado nacional, José Luis Espert, de recibir dinero y otros favores de un condenado por narcotráfico complica hoy al presidente Javier Milei y a su partido.

Espert, quien es un cercano aliado del mandatario, es imputado de mantener relaciones con Fred Machado, un condenado en Argentina como narcotraficante que espera ser extraditado a Estados Unidos para ser sometido a un juicio por un tribunal, que ya sentenció a su contadora a 16 años por iguales delitos.

Emergió evidencia de que Espert utilizó un avión privado y coches antibalas de Machado para viajes de campaña electoral, y en la justicia estadounidense trascendió información de que el narcotraficante le transfirió al político 200 mil dólares en un giro, dinero que Espert no declaró.

El revuelo en torno a este caso, a tres semanas y media de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, generó una fuerte pugna interna en el oficialismo sobre la conveniencia de bajar a Espert de la candidatura y estremeció a la Casa Rosada de Milei, quien insiste en defender a su aliado.

Sin embargo, todo gesto de respaldo quedó debilitado luego de las duras declaraciones de la ministra de Seguridad y candidata a senadora por la LLA, Patricia Bullrich: “No podemos aceptar conductas de personas aliadas al narco”, declaró, previo a afirmar que Espert tenía que “aclarar la situación”.

Sus declaraciones cayeron mal en La Libertad Avanza, pero muy pocos desmintieron, en público o privado, comentó elDiarioAR.

En el Congreso todo el arco opositor, incluyendo hasta un diputado de LLA, comenzaron a tirar afilados dardos y acusaron al insolente político de “socio del narcotráfico” y exigieron su remoción de la presidencia de la Comisión de Presupuesto por su vínculo con Fred Machado, petición que podría dilucidarse en el recinto, el miércoles de la próxima semana.

En el oficialismo predomina el mal humor, y no hubo diputado que quisiera salir a defender a Espert de las acusaciones. “Que se defienda él solo. Yo respaldo a muerte el programa económico, pero esto no”, deslizó un peso pesado de LLA en Provincia de Buenos Aires, antes de abandonar la comisión de Presupuesto, según reportó elDiarioAR.

Entrevistado anoche por el periodista Pablo Rossi, en el canal A24, el político bonaerense se negó a responder la simple pregunta de si recibió 200 mil dólares de Fred Machado, y se iba por la tangente, alegando que era blanco de una operación en su contra por el kirchnerismo.

Juan Grabois, líder del frente Fuerza Patria y candidato por la Provincia de Buenos Aires a diputado nacional, presentó ante la justicia argentina una acusación contra Espert por corrupto y sus nexos con quien resultó ser un poderoso narcotraficante.