Condenan en Chile agresión israelí a la Flotilla por Gaza 

Santiago de Chile, 2 oct.— La comunidad palestina en Chile condenó enérgicamente la intercepción de Israel a barcos que participan hoy en la Flotilla de Solidaridad para Gaza y calificó el hecho como un acto de piratería.

La agresión a embarcaciones civiles en aguas internacionales atenta no solo contra la libertad de navegación, sino también contra el principio esencial de protección a las misiones humanitarias, advierte la agrupación en un comunicado.

Militares israelíes abordaron el miércoles varios barcos de la Flotilla Global Sumud con ayuda para la población palestina en Gaza, sometida desde hace dos años a los ataques y bloqueos de Tel Aviv que ya costaron la vida a más de 66 mil personas.

El gobierno chileno expresó su preocupación por la intercepción de las embarcaciones con ayuda para civiles afectados, particularmente mujeres, niñas y niños que sufren la crisis desencadenada por los ataques indiscriminados y el bloqueo en dicho territorio ocupado.

Chile demanda el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional y formula un llamado urgente a que se garantice la seguridad e integridad de los voluntarios y tripulantes de la flotilla, así como el libre e inmediato acceso de la ayuda a Gaza.

El convoy humanitario está compuesto por cerca de 50 embarcaciones, donde viajan unos 500 activistas de 48 países.

Entre las figuras presentes se encuentran Greta Thunberg, Nkosi Zwelivelile Mandela, nieto de Nelson Mandela, y también la chilena Marita Rodríguez y la parlamentaria sueca de origen chileno, Lorena Delgado.

Al igual que en otros países, cientos de personas protestaron la víspera en Santiago de Chile contra el ataque a la Flotilla.