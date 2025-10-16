jueves 16 octubre 2025
Algo más que una autodefensa, La Historia me Absolverá

Roelkis Ramos Romero

El 16 de octubre de 1953, Fidel Castro pronunció su famoso alegato de autodefensa en el juicio por el asalto al cuartel Moncada, que tuvo lugar el 26 de julio de 1953.

Este discurso es conocido como «La Historia me Absolverá», y en él, Fidel expuso las razones detrás de su acción armada contra el régimen de Fulgencio Batista, así como sus ideas sobre la justicia social, la corrupción y la necesidad de un cambio en Cuba.

En su alegato, Fidel argumentó que el asalto al Moncada era una respuesta a la opresión y la injusticia que sufría el pueblo cubano. Habló sobre las desigualdades económicas, la falta de derechos y libertades, y la corrupción del gobierno de Batista. También presentó un programa de reformas que incluía la educación, la salud, la agricultura y los derechos laborales.

El discurso no solo sirvió como defensa en su juicio, sino que también se convirtió en un importante documento político y ayudó a consolidar su figura como líder revolucionario. La frase «La historia me absolverá» se ha vuelto emblemática y representa su creencia en que la lucha por la justicia y la libertad sería reconocida en el futuro.

Este alegato marcó un hito en la historia de Cuba y en el movimiento revolucionario que culminaría con el derrocamiento de Batista en 1959.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
