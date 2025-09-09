martes 09 septiembre 2025
Virgen Mambisa en las calles de Santiago

Picture of Claudia Virginia Fernández Pacífico
Claudia Virginia Fernández Pacífico

«El sol es Jesús que está entre nosotros » nos decía a cada santiaguero Monseñor Dionisio García Ibañez cuando las campanas de la Catedral comenzaron a sonar.

Desde lo alto de la ciudad, su repique se desbordaba sobre las calles empedradas de Santiago de Cuba, anunciando que una vez más la Virgen de la Caridad del Cobre saldría desde el Arzobispo de nuestra ciudad al encuentro de su pueblo.

Foto Autora

Miles de fieles aguardaban en los portales, en las esquinas, en las aceras. Algunos llevaban flores amarillas, otros sostenían velas encendidas a pesar del calor. Había quienes llegaban en silencio, con promesas guardadas en el corazón, y quienes entonaban cánticos con la emoción de quien sabe que ese día no es uno cualquiera.

La imagen de la Virgen apareció en andas, adornada con girasoles y lirios, vestida con su manto dorado que resplandecía bajo la luz de la mañana. Un murmullo recorrió la multitud: algunos lloraron, otros aplaudieron.Era la fe en movimiento, hecha multitud.

Las calles de Santiago se transformaron en un río humano. Detrás de la Virgen, avanzaban los devotos: ancianos con bastones que no se cansaban, madres que alzaban a sus hijos para que la vieran de cerca, jóvenes que filmaban con sus teléfonos intentando guardar un instante eterno. El olor de la cera se mezclaba con el incienso, y sobre todo, con esa devoción que parecía tocarse en el aire.

Foto Autora

En cada esquina se escuchaban rezos y canciones. Una mujer, arrodillada en el suelo, lloraba agradecida; un hombre caminaba descalzo cumpliendo una promesa. La Virgen, serena, parecía mirar a todos por igual, como quien conoce las alegrías y las penas de cada uno.

Al caer la tarde, la procesión regresó a la Catedral. El sol descendía lentamente sobre los tejados rojos de Santiago, tiñendo de dorado el rostro de la Virgen. La multitud, aunque cansada, no se dispersaba: seguían cantando, seguían rezando, seguían creyendo.

Hoy, una vez más, la Virgen de la Caridad del Cobre recorrió las calles de su ciudad. Y Santiago, como siempre, se rindió a su paso cantando Virgen Mambisa.

