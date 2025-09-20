La Catedral de Santiago de Cuba (+Fotos)

Santa Basílica Metropolitana Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Santiago de Cuba, también conocida como Catedral Primada de Cuba, es el templo católico de mayor rango y dimensión en la isla.

Desde 1522, ostenta los títulos de Catedral (por ser la sede episcopal más antigua de Cuba) y de Basílica, lo que la convierte en el centro espiritual de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba y le confiere el estatus de Iglesia Primada de la nación.

Su emblemática ubicación se encuentra en el corazón del centro histórico de la ciudad, en el Parque Céspedes, en la intersección de las calles Santo Tomás, San Basilio y Heredia.

La importancia de este templo se remonta a los inicios de la colonización. En 1522, se le concedió el rango de Catedral al establecerse en ella la sede del primer obispado de la Isla, un hecho fundacional para la historia religiosa de Cuba. El edificio actual, sin embargo, es el resultado de varias reconstrucciones tras sucesivos terremotos que afectaron a sus estructuras precedentes.