domingo 28 septiembre 2025
San Luis sin daños significativos por las fuertes lluvias

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

En San Luis, hoy domingo 28, hasta el momento no hay daños significativos, sólo hay reportes del servicio eléctrico en algunos lugares, debido a disparos de transformadores, fases y postes caídos.

Los ríos se encuentran crecidos, por lo que se mantienen bajo vigilancia, de ahí, el llamado a la población a cumplir con las medidas establecidas.

Los seis equipos de bombeo en el municipio se encuentran protegidos, están garantizados el combustible de los Grupos Electrógenos del Hospital Alberto Fernández Montes de Oca y de los Policlínicos de La Caoba, Chile y Dos Caminos, y  el transporte sanitario.

Según informó, el Director de Transporte, Alexis Reyes Aldana, queda suspendida la transportación de pasajeros para las zonas del Plan Turquino, debido a las intensas lluvias.

Los miembros del Grupo Temporal estarán recorriendo los Consejos Populares de Chile, Paquito Rosales y Dos Caminos.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
