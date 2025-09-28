San Luis sin daños significativos por las fuertes lluvias

En San Luis, hoy domingo 28, hasta el momento no hay daños significativos, sólo hay reportes del servicio eléctrico en algunos lugares, debido a disparos de transformadores, fases y postes caídos.

Los ríos se encuentran crecidos, por lo que se mantienen bajo vigilancia, de ahí, el llamado a la población a cumplir con las medidas establecidas.

Los seis equipos de bombeo en el municipio se encuentran protegidos, están garantizados el combustible de los Grupos Electrógenos del Hospital Alberto Fernández Montes de Oca y de los Policlínicos de La Caoba, Chile y Dos Caminos, y el transporte sanitario.

Según informó, el Director de Transporte, Alexis Reyes Aldana, queda suspendida la transportación de pasajeros para las zonas del Plan Turquino, debido a las intensas lluvias.

Los miembros del Grupo Temporal estarán recorriendo los Consejos Populares de Chile, Paquito Rosales y Dos Caminos.