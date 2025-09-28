Persisten afectaciones al servicio eléctrico en Santiago de Cuba tras intensas lluvias

Foto Archivo

Las lluvias intensas registradas durante la madrugada y parte de la mañana de hoy provocaron nuevas afectaciones al sistema eléctrico en varios puntos de la provincia, especialmente en zonas del litoral y áreas rurales. Así lo confirmó el Licenciado Javier Calero Román, director general de la Empresa Eléctrica Provincial, quien precisó que las principales incidencias se deben a la caída de postes y el deterioro de líneas de distribución.

Los municipios más impactados continúan siendo Guamá y Santiago de Cuba, donde se reportan interrupciones en el servicio en varias localidades. En Guamá, dos postes caídos uno en Uvero y otro en El Cuero afectaron la línea de 33 kV que alimenta directamente a la población. En el municipio cabecera, se registraron averías en los circuitos 8 Siboney, y 19 San Juan, así como en la línea 5330 de 33 kV, en la zona de Cristo, donde un poste derribado mantiene fuera de servicio el tramo. También se reportan afectaciones en la línea 5975 de 33 kV, que abastece a Baconao, y en el área de El Tablón, en el municipio de San Luis.

El directivo explicó que desde horas tempranas se activaron las brigadas de mantenimiento, se reforzó la vigilancia en subestaciones y se inició el diagnóstico técnico en las zonas afectadas. Las labores de recuperación se concentran en la reposición de postes, la rehabilitación de líneas y la restitución del servicio en comunidades con interrupciones prolongadas.

“Estamos priorizando los circuitos que alimentan centros vitales como hospitales, estaciones de bombeo y zonas de alta concentración poblacional. La coordinación con el Grupo Temporal de Trabajo Provincial ha sido clave para organizar las acciones de respuesta y garantizar el acceso a las áreas comprometidas,” señaló Calero Román.

Aunque no se reportan daños estructurales graves en el sistema, la UNE mantiene vigilancia permanente ante la persistencia de las condiciones meteorológicas. La empresa trabaja en la reposición progresiva del servicio, en correspondencia con las prioridades definidas por el Gobierno territorial y las necesidades de la población.

La entidad exhorta a los usuarios a reportar cualquier incidencia a través de los canales establecidos y a colaborar con las medidas de protección del sistema eléctrico, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso. La recuperación total dependerá de la evolución del clima en las próximas horas y del avance de las labores técnicas en el terreno.