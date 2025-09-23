martes 23 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Reconocen a Vietnam como pilar del mundo multipolar

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Hanoi, 23 sep.— La consideración de Vietnam como un pilar del mundo multipolar actual puesta de manifiesto por el secretario general de la ONU, António Guterres, encuentra hoy aquí amplia repercusión en medios nacionales de prensa.

Guterres hizo la valoración al recibir en la sede de esa organización al presidente vietnamita, Luong Cuong, quien junto a un centenar de jefes de Estado participó la víspera en la ceremonia conmemorativa del 80 aniversario de la fundación de las Naciones Unidas.

El Secretario General resaltó además la importante contribución de la nación indochina en todas las áreas prioritarias de las Naciones Unidas, especialmente en el mantenimiento de la paz, el desarrollo sostenible, la respuesta al cambio climático y la transición energética equitativa.

Vietnam es un miembro activo de la ONU y un pilar del mundo multipolar actual, por lo que, como otras economías emergentes, “necesitan tener una voz, representación y papel más dignos en el sistema de gobernanza global”, consideró.

Guterres, dijo aquí el periódico electrónico del Gobierno, enfatizó su especial afecto y apoyo a este país del Sudeste Asiático y dijo que esperaba con interés su visita oficial a fines de octubre de 2025, cuando se firmará la histórica Convención de Hanoi contra la Ciberdelincuencia.

Detalles sobre la ceremonia de inicio de la firma de dicho documento fueron ofrecidos este lunes en la propia sede de Naciones Unidas por el ministro interino de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, quien consideró la cooperación internacional un elemento clave para combatir estos delitos.

Como país anfitrión, Vietnam confía en que este evento marcará un hito en el fortalecimiento del multilateralismo y en los esfuerzos globales contra las amenazas cibernéticas, sostuvo.

En el encuentro la directora ejecutiva de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ghada Waly, calificó la Convención como una plataforma crucial para la lucha contra la ciberdelincuencia.

Se trata del primer tratado de justicia penal de la ONU en más de dos décadas, diseñado para enfrentar tanto los desafíos actuales como los futuros, remarcó Waly, quien encomió además los esfuerzos de Vietnam en la preparación del evento.

También ayer el mandatario vietnamita recibió al director ejecutivo del Fondo de Inversión Warburg Pincus y presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), Jeffrey Perlman, a quien instó a aportar iniciativas para impulsar la cooperación bilateral.

Líder en Wall Street y con sede en Nueva York, Warburg Pincus es el fondo de capital privado más antiguo del mundo y uno de los principales inversores globales, con más de 115 mil millones de dólares invertidos en más de mil empresas de diversos sectores.

Luong Cuong se reunió además este lunes con veteranos de guerra vietnamitas y estadounidenses, a quienes señaló la historia de reconciliación y sanación entre Vietnam y Estados Unidos como un claro ejemplo del poder de la tolerancia.

Destacadas
ONU resalta reconocimiento de Palestina como Estado
Inicia Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales
Inauguran XX Feria Internacional ExpoCaribe 2025 en Santiago de Cuba
Recolección y beneficio del mango en cosecha atípica de Contramaestre  
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…