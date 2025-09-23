Sesionó en San Luis, Pleno extraordinario del Comité Municipal del Partido.

Este lunes sesionó en San Luis el pleno extraordinario del Comité Municipal del Partido (PCC). Sus miembros aprobaron liberar de su cargo como Primer Secretario del Partido en el territorio a Yusmaikel Valier Ramírez, quien será promovido en el cumplimiento de otras funciones dentro de las filas del Partido.

En su lugar fue promovido como Primer Secretario Eyder Luis Hernández Borrero, quien se desempeñaba como miembro del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba.

Beatriz Jhonson Urrutia, miembro del Consejo de Estado y Primera Secretaria de la organización partidista en Santiago de Cuba, argumentó que ambos compañeros están preparados para asumir las nuevas tareas como dignos jóvenes formados por nuestra Revolución.