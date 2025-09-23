martes 23 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Sesionó en San Luis, Pleno extraordinario del Comité Municipal del Partido.

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Este lunes sesionó en San Luis el pleno extraordinario del Comité Municipal del Partido (PCC). Sus miembros aprobaron  liberar de su cargo como Primer Secretario del Partido en el territorio a Yusmaikel Valier Ramírez, quien será promovido en el cumplimiento de otras funciones dentro de las filas del Partido.

En su lugar fue promovido como Primer Secretario Eyder Luis Hernández Borrero, quien se desempeñaba como miembro del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba.

Beatriz Jhonson Urrutia, miembro del Consejo de Estado y Primera Secretaria de la organización partidista en Santiago de Cuba, argumentó que  ambos compañeros están preparados para asumir las nuevas tareas como dignos jóvenes formados por nuestra Revolución.

Destacadas
Sesionó en San Luis, Pleno extraordinario del Comité Municipal del Partido.
Inicia Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales
Inauguran XX Feria Internacional ExpoCaribe 2025 en Santiago de Cuba
Recolección y beneficio del mango en cosecha atípica de Contramaestre  
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…