sábado 13 septiembre 2025
Realiza Universidad de Oriente la asamblea piloto del proceso de consulta del nuevo Código de trabajo (+Video)

Picture of Yamaili Almenarez González
Yamaili Almenarez González

Como parte del proceso de consulta del Anteproyecto del Código de trabajo iniciaron en el Alma Mater oriental las Asambleas de consulta. El primer encuentro estuvo liderado por docentes de la Facultad de Derecho, acompañados por Leydimi Arias Alba, Secretaria provincial del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte en Santiago de Cuba.

La asamblea contó con la participación de estudiantes  como fortaleza para la formación integral; secretarios de secciones sindicales de la provincia y nuestra casa de altos estudios, así como directivos de la UO para acompañar este importante proceso.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…