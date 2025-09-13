Realiza Universidad de Oriente la asamblea piloto del proceso de consulta del nuevo Código de trabajo (+Video)

Como parte del proceso de consulta del Anteproyecto del Código de trabajo iniciaron en el Alma Mater oriental las Asambleas de consulta. El primer encuentro estuvo liderado por docentes de la Facultad de Derecho, acompañados por Leydimi Arias Alba, Secretaria provincial del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte en Santiago de Cuba.

La asamblea contó con la participación de estudiantes como fortaleza para la formación integral; secretarios de secciones sindicales de la provincia y nuestra casa de altos estudios, así como directivos de la UO para acompañar este importante proceso.