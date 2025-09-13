sábado 13 septiembre 2025
Termoeléctrica Antonio Guiteras genera 220 megawatts para el SEN

Matanzas.— La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, genera actualmente 220 megawatts (MW) para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), luego de su reconexión la noche última y el posterior proceso de elevación de cargas durante la madrugada de hoy.

Según precisó a la Agencia Cubana de Noticias Román Pérez Castañeda, director técnico de la industria, el bloque opera con estabilidad en la mayoría de los parámetros de rendimiento, no obstante, se monitorea el sobreconsumo de agua, estimado ahora en unos 44 metros cúbicos por hora.

Desde el puesto de mando de la CTE Guiteras llevamos a cabo acciones cardinales para reducir este sobreconsumo, aseguró el directivo, quien reconoció el alto impacto de la unidad en la disponibilidad de energía a nivel de país, en un contexto signado por el déficit en capacidades de generación.

El miércoles último la Termoeléctrica con más de 36 años de explotación salió del SEN debido al fallo de una tarjeta automática, que emitió una señal falsa de presión de vapor sobrecalentado, lo que provocó que se desarmara la seguridad en caldera; retornó al SEN a las 15:41del jueves reciente pero por bajo vacío salió nuevamente en la misma jornada cuando generaba 210 MW y el personal de la planta emprendió con agilidad el proceso de arranque nuevamente.

Fundada por Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, la CTE incluye entre sus ventajas el hecho de ubicarse en la zona occidental del país, donde se concentran las mayores cargas y consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras.

