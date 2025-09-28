Provincias orientales alertas ante intensas lluvias

Autores: Anaisis Hidalgo Rodríguez y Luis Alberto Portuondo

Hemos estado en comunicación con los primeros secretarios de las provincias orientales, afectadas por intensas lluvias. Se han dado todas las indicaciones y se ha trabajado en la protección de la población y los recursos materiales. Pido a nuestro pueblo prudencia y disciplina, así lo expresó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez en su perfil de X.

Ante la compleja situación meteorológica que afecta al oriente de Cuba por las fuertes lluvias del potencial ciclón nueve, que podría convertirse en la tormenta tropical Imelda, las autoridades de Granma realizaron un llamado a la población a evitar imprudencias y acatar las medidas de la Defensa Civil.

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en la provincia, advirtió que el evento se mantendrá durante gran parte del fin de semana, con acumulados de lluvia que pueden superar los 100 mm en muchas localidades y los 200 mm en zonas montañosas.

Por su parte, Yanetsy Rodríguez Sampson, primera secretaria en Bayamo, detalló una serie de acciones que incluyen la venta de productos Agropecuarias y carbón, adquirir alimentos mientras sea posible, almacenar agua potable, intensificar la limpieza de drenajes y priorizar la protección de la vida humana, subrayando que la unidad y disciplina son esenciales para enfrentar la situación.

En varios centros institucionales, como la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño ubicada en Bayamo, se chequea la salida de pase de los estudiantes residentes en los municipios de la costa, Guisa, Jiguaní, Buey Arriba y Bartolomé Masó en Granma, así como Holguín y Las Tunas.

Como parte de este sistema la región oriental, desde Camagüey hasta Guantánamo, enfrenta su segundo día consecutivo de numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, que podrían alcanzar intensidad fuerte en localidades aisladas, especialmente durante la tarde.

Aunque este sistema podría intensificarse a depresión tropical sobre Bahamas, el efecto inmediato en el país serán las precipitaciones, las cuales se extenderán hacia la zona central en horas vespertinas.

En Oriente y Centro se prevé un cielo mayormente nublado con lluvias frecuentes y posiblemente fuertes en la tarde, acompañadas de temperaturas máximas ligeramente más frescas, entre 31 y 34 °C.

En resumen, la mitad oriental del país debe prepararse para un día inestable y lluvioso.

SANTIAGO DE CUBA

Aunque los embalses de la provincia indómita están, en su mayoría, deprimidos, el Grupo Temporal de Trabajo, que se activó a los efectos de la situación hidrometeorológica, ha adoptado medidas para mitigar riesgos, vulnerabilidades y posibles daños.

Encabezado por la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria aquí, Beatriz Johnson Urrutia, el Grupo estableció comunicación con los nueve municipios, al tiempo que los especialistas del Centro Meteorológico actualizaron acerca de los últimos pronósticos.

La venta de alimentos a la población, la labor comunicacional en barrios y comunidades, los contactos con quienes viven aguas abajo y en zonas bajas, así como la protección de personas y recursos, se destacan entre las principales acciones.

Municipios como Guamá y Tercer Frente, que por la crecida de ríos pueden quedar incomunicados, mantienen la permanentemente vigilancia y se han creado las condiciones para enfrentar las situaciones que puedan surgir.

GUANTÁNAMO

La Asamblea Municipal del Poder Popular en Guantánamo informa a toda la población que, debido a la situación meteorológica actual, queda suspendida la transportación local, incluyendo las comunidades del segundo anillo.

El llamado de las máximas autoridades locales a la población es a resguardarse y mantenerse informados a través de los canales y medios oficiales de comunicación y cumplir estrictamente las indicaciones dadas por la Defensa Civil.