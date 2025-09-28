Adopta Empresa Eléctrica medidas para garantizar el servicio eléctrico tras intensas lluvias en la provincia Santiago de Cuba

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron afectaciones al sistema eléctrico en zonas del litoral sur de la provincia, donde se reportaron postes caídos y dificultades en el acceso técnico, según informó el Licenciado Javier Calero, director general de la Empresa Eléctrica Provincial de Santiago de Cuba.

Los municipios con mayor impacto fueron Santiago de Cuba, específicamente en el área de Baconao, y Guamá, donde se reportaron dos postes caídos: uno en la comunidad de Uvero y otro en el Cuero, perteneciente a la línea de 33 kV que alimenta directamente a la población.

“Desde el inicio del evento meteorológico se activaron las brigadas de mantenimiento y se reforzó la vigilancia en subestaciones, transformadores y puntos críticos del sistema. La prioridad ha sido mantener el servicio en centros vitales como hospitales, estaciones de bombeo y zonas de alta concentración poblacional,” explicó el Licenciado.

Según informó Calero Román, se movilizaron equipos técnicos hacia las zonas afectadas, se evaluaron las líneas comprometidas, se mantuvo el monitoreo constante de grupos electrógenos y se coordinó con el Grupo Temporal de Trabajo Provincial para garantizar el acceso a comunidades vulnerables y restablecer el servicio en los puntos incomunicados.

El directivo señaló que, aunque no se reportan daños estructurales graves en la red, se mantiene una vigilancia permanente ante la persistencia de las lluvias, y se trabaja en la reposición progresiva del servicio en los puntos afectados.

La Empresa Eléctrica Provincial reiteró el llamado a la población a reportar cualquier incidencia a través de los canales establecidos y a colaborar con las acciones de protección del sistema eléctrico, especialmente en zonas rurales.