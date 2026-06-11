jueves 11 junio 2026
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El bloqueo frena también la ayuda a Cuba

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Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
El Canciller cubano aseguró que «el bloqueo energético de EE. UU. contra Cuba tiene un impacto real y grave en la población cubana»

Según Naciones Unidas, 170 contenedores de productos esenciales que ya han llegado a Cuba, equivalentes a unos 6,3 millones de dólares, no están llegando a los beneficiarios debido a la escasez de combustible.

Así lo dio a conocer, este miércoles, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien además, por medio de la red social X, aseguró que, «el bloqueo energético de EE. UU. contra Cuba tiene un impacto real y grave en la población cubana».

Al respecto, declaró que esa política «es parte del castigo colectivo que aplica el gobierno estadounidense contra el pueblo cubano». E insistió en que «no solo limita el desempeño de la economía cubana. Frena el trabajo de agencias y organizaciones internacionales, evidenciando su carácter extraterritorial», afirmó.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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