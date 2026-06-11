jueves 11 junio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Continúa la atención a damnificados del huracán Melissa

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en Cuba y de la Unión Europea, se distribuyen recursos en zonas de difícil acceso de Santiago de Cuba

Autores: Luis Alberto Portuondo y Daylyn Herrera Bayard

Aunque el bloqueo al acceso de combustibles que la Administración Trump ha impuesto a Cuba, incide de manera directa en la distribución de la ayuda solidaria que arriba al país con destino a los damnificados por el huracán Melissa, continúa la entrega de tan importante donativo en zonas intrincadas de la provincia indómita, especialmente en el montañoso municipio de Guamá.

Láminas para cubiertas, kits de cocina, colchones, mosquiteros, mantas, lonas y otros insumos han sido entregados a los más afectados por el poderoso huracán en las demarcaciones de Aserradero y Caletón Blanco, al tiempo que se labora para atender a las más de 5 000 viviendas en las que, en menor o mayor medida, Melissa provocó afectaciones.

En ese sentido, el apoyo de la Unión Europea -de conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las autoridades locales y la Defensa Civil-, alivia la situación, y así lo constataron recientemente representantes de los organismos internacionales en la Mayor de las Antillas.

En intercambio con los residentes, se escucharon las anécdotas vividas durante el paso del ciclón, en octubre de 2025, se dialogó de las acciones que se realizan para la rehabilitación del fondo habitacional del municipio, al tiempo que los afectados agradecieron la ayuda internacional como muestra de que Cuba no esta sola en ninguna circunstancia.

Mientras la reconstrucción continúa, también se fortalecen las capacidades locales para enfrentar futuros eventos extremos y avanzar hacia una recuperación más resiliente.

Destacadas
Continúa la atención a damnificados del huracán Melissa
Cuba conmemora aniversario 68 del Segundo Frente Oriental
Continúan reorganización de trabajo en el Combinado deportivo «Pepito Tey»
Avanza Santiago en la construcción de viviendas para damnificados por Melissa
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios