Continúa la atención a damnificados del huracán Melissa

Autores: Luis Alberto Portuondo y Daylyn Herrera Bayard

Aunque el bloqueo al acceso de combustibles que la Administración Trump ha impuesto a Cuba, incide de manera directa en la distribución de la ayuda solidaria que arriba al país con destino a los damnificados por el huracán Melissa, continúa la entrega de tan importante donativo en zonas intrincadas de la provincia indómita, especialmente en el montañoso municipio de Guamá.

Láminas para cubiertas, kits de cocina, colchones, mosquiteros, mantas, lonas y otros insumos han sido entregados a los más afectados por el poderoso huracán en las demarcaciones de Aserradero y Caletón Blanco, al tiempo que se labora para atender a las más de 5 000 viviendas en las que, en menor o mayor medida, Melissa provocó afectaciones.

En ese sentido, el apoyo de la Unión Europea -de conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las autoridades locales y la Defensa Civil-, alivia la situación, y así lo constataron recientemente representantes de los organismos internacionales en la Mayor de las Antillas.

En intercambio con los residentes, se escucharon las anécdotas vividas durante el paso del ciclón, en octubre de 2025, se dialogó de las acciones que se realizan para la rehabilitación del fondo habitacional del municipio, al tiempo que los afectados agradecieron la ayuda internacional como muestra de que Cuba no esta sola en ninguna circunstancia.

Mientras la reconstrucción continúa, también se fortalecen las capacidades locales para enfrentar futuros eventos extremos y avanzar hacia una recuperación más resiliente.