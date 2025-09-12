Movimiento Agroecológico «De Campesino a Campesino» en San Luis muestra resultados

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis, Santiago de Cuba.— El uso de la agroecología en la producción de alimentos marca el camino hacia la soberanía alimentaria del país y en tiempos de pandemia y crisis económica global, adquiere una relevancia fundamental.

El pasado 21 de septiembre se celebró el Día de la Agroecología en el país y en este territorio, desde la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) se trabaja con el Movimiento Agroecológico De Campesino a Campesino, que se fundamenta en el intercambio y divulgación de experiencias entre agricultores, mediante procesos de comunicación permanente.

El movimiento agroecológico que hoy lidera la ANAP en el municipio está comprometido con el pueblo, y muestra de ello es que en las fincas del territorio se da prioridad con una agricultura sostenible a programas específicos como la sustitución de importaciones, el incremento de renglones exportables y el abastecimiento de productos agrícolas frescos y sanos de manera directa al turismo.

Idalmis Sánchez Aguilera, Agroecóloga en la sede de la ANAP de #SanLuis reconoció que aquí avanza en el movimiento, hay mas de 1800 fincas, la mayoría en transformación, tenemos cerca de 20 ya declaradas como Agroecológicas y se prevé este año tener 10 más. Vital para el movimiento es contar con más de 400 promotores, facilitadores en 32 cooperativas y otro personal que se dedican a enseñar y promover el uso de estas prácticas sustentables. #loscampesinosunidosproduciendoparaelpueblo #tierradelosmaceo