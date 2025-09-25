jueves 25 septiembre 2025
Galería sanluisera exhibe atrayente muestra

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Juventud creadora¨,  es el nombre de la Exposición colectiva que exhibe la galería de Arte Ruperto Jay  Matamoros, de San Luis. Un recorrido desde el  pasado reciente hasta el presente, por la obra de artistas sanluiseros que han expuesto sus obras en el recinto, lo muestra la colección de 28 carteles que conforman la muestra.

Cada cartel resulta evidencia visual de la creatividad y la pasión conque los artistas sanluiseros han difundido la cotidianidad por medio de las Artes Plásticas a lo largo de muchos años.

La galería Ruperto Jay Matamoros de San Luis, sigue destacando como  fuente referencial para el arte de calidad  donde cada pieza de arte expuesta, invita a la reflexión, a sumergirse en los pensamientos de los creadores y junto a ellos desentrañar, participar, soñar. 

Hasta octubre venidero estará mostrándose ¨Juventud creadora¨, una expo para disfrutar por los amantes del buen arte.

