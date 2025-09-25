Venezuela: Diosdado Cabello reconoce a Petro por su discurso en ONU

Caracas, 25 sep.— El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reconoció al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su intervención en el 80 periodo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, trascendió hoy aquí.

“Tenemos que hacerle un reconocimiento al presidente Petro por su valentía, claridad y su firmeza, porque habló por los pueblos libres”, afirmó anoche el dirigente político en su programa semanal de los miércoles Con el Mazo Dando.

Cabello se refirió también a los que van a la ONU “para adorarle la píldora a los gringos, por Dios”, y condenó además que el imperialismo estadounidense utilice esa tribuna para declararle la guerra a quienes no se alineen con ellos, “cuando uno ve eso podemos decir que el mundo va mal», enfatizó.

En una de las cartas que acostumbra a leer en su programa, enviada por el Patriota VIP desde la nación norteña, este señaló que “lo ocurrido ayer (en la ONU) es la evidencia del fracaso monumental de la política exterior de Estados Unidos”.

La misiva señaló que, con un discurso que parecía improvisado entre tuits y titulares sensacionalistas, Trump ocupó la tribuna de la Asamblea General para “auto promocionarse como pacificador supremo y salvador del mundo, resolviendo conflictos que la propia ONU ni siquiera sabía que existían”.

Se presentó además como el arquitecto de una “edad dorada” de Estados Unidos que, curiosamente, solo brilla en sus discursos y en sus fantasías más grandilocuentes, apuntó.

El remitente censuró que, en su intervención, el jefe de la Casa Blanca excedió con creces el tiempo asignado a los líderes mundiales, y “nadie se atrevió a frenarlo: ni la famosa luz roja ni los protocolos diplomáticos parecieron aplicarse ante su espectáculo”.

Asimismo, expresó, que a casi nueve meses en el poder, la realidad es lapidaria: “Marco Rubio ha hecho aguas el gobierno de Donald Trump, pues no han detenido la sangrienta guerra en Ucrania; son cómplices del genocidio en Gaza y ahora amenazan a nuestro país bajo el argumento de falsos positivos”.

Trump, indicó, se dejó arrastrar por la obsesión del “Little Marco” para justificar, pese al repudio internacional, “las matanzas extrajudiciales” que ordenó contra embarcaciones en el Caribe, que según él transportaban drogas, aunque hasta la fecha no presentó ninguna evidencia pública para respaldar sus afirmaciones.

La carta refirió que fue Petro quien realmente sacudió la Asamblea: “abrió juicio penal a Trump por ordenar ataques en el Caribe que mataron a jóvenes inocentes, desmantelando la excusa de “combate al narcotráfico” y señalando que, en realidad, era un esquema de dominación geopolítica.

Además, denunció con claridad, que “la política exterior estadounidense en Colombia, Venezuela y el Caribe está asesorada por aliados de la mafia de la cocaína».