miércoles 17 septiembre 2025
Reafirmó Cuba compromiso con uso pacífico de la energía nuclear

Picture of ACN
ACN

La Habana.— Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, reafirmó en la 69.ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el compromiso de su país con el desarme nuclear transparente, verificable e irreversible.

En su intervención, publicada en el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el titular cubano condenó los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán, calificándolos como una grave violación del régimen internacional de seguridad nuclear y del Derecho Internacional.

Rodríguez Batista subrayó la importancia del OIEA como garante del régimen de no proliferación nuclear, y abogó por fortalecer el multilateralismo y la cooperación internacional en un contexto global marcado por crisis convergentes y polarización creciente.

Destacó tres líneas estratégicas para el organismo: el establecimiento de alianzas con entidades especializadas para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la priorización de la cooperación técnica sobre la geopolítica, con iniciativas como Atoms4Food, Atoms4NetZero y NutecPlastics; y la promoción de programas de formación como las becas Marie Curie y Lisa Meitner, que impulsan la participación femenina en las ciencias nucleares.

El ministro informó sobre la actualización del marco legal cubano mediante un nuevo Decreto Ley sobre el uso de la energía nuclear y radiaciones ionizantes, alineado con estándares internacionales.

Denunció que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos obstaculizan el desarrollo nuclear pacífico de Cuba, en violación del Artículo Cuatro del Tratado de No Proliferación, al tiempo que aclaró que a pesar de estas restricciones, el país mantiene altos estándares de seguridad y ofrece cooperación a otras naciones del Sur Global.

El uso de la energía nuclear no debe ser un privilegio, sino un derecho que contribuye al desarrollo sostenible, advirtió Rodríguez Batista, y confirmó que Cuba continuará apoyando al OIEA como organismo técnico, objetivo y al servicio de la humanidad.

Destacadas
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…