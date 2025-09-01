Encabeza Primer Ministro acto central por el inicio del curso escolar

Pinar del Río, 1 sep.— Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, encabeza hoy el acto central por el inicio del curso escolar 2025- 2026 en Pinar del Río.

La ceremonia tiene lugar en la escuela pedagógica Tania la Guerrillera, institución inaugurada por el Comandante en Jefe Fidel Castro hace hoy 50 años y que fue sometida a un proceso de remozamiento para devolverle su esplendor.

Más de 10 mil 200 estudiantes han egresado de sus aulas para garantizar la cobertura docente en el occidental territorio.

Asisten al acto Yuniaski Crespo Baquero, miembro del Comité Central (CC) del Partido y jefa de su departamento de atención al sector social; Yamilé Ramos Cordero, integrante del CC y primera secretaria del Partido en el territorio; Naima Trujillo Barreto, ministra de Educación; entre otros.

Además, una representación de educandos de varios centros de Vueltabajo.

Hoy acuden a las aulas del país más de un millón 530 mil estudiantes en todos los niveles de enseñanza.