Prosigue Díaz-Canel agenda de trabajo en Vietnam

La Habana, 1 sep.— El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al frente de una delegación de la isla, continuó hoy su programa de trabajo en Vietnam, primera parada de una gira oficial por países de Asia que incluirá también a China y Laos.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) comenzó esta segunda jornada en la nación indochina con un homenaje al líder vietnamita Ho Chi Minh, en el Mausoleo que resguarda su memoria, destaca la Presidencia en X.

Posteriormente, Díaz-Canel fue recibido en el Palacio Presidencial por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam.

De acuerdo con la información, en la ceremonia protocolar, ambos líderes pasaron revista a las tropas formadas en honor al jefe de Estado cubano, y fueron presentadas las respectivas delegaciones.

Al trasladarse hacia la sede del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, se desarrollaron las conversaciones oficiales, una reunión que, refiere la Presidencia de Cuba, estuvo marcada por el apoyo, el entendimiento mutuo, la solidaridad y la convicción de seguir fortaleciendo las relaciones.

Al concluir, ambas delegaciones intercambiaron acuerdos relacionados con la producción de arroz en Cuba en el periodo 2025-2027; la cooperación en salud; el establecimiento de una empresa conjunta entre el Instituto Verde y Labiofam; entre otros.

Durante esta ceremonia se hizo entrega simbólica de la primera parte de lo que ha recaudado el pueblo vietnamita en solidaridad con el pueblo cubano, como parte de la campaña «65 años de amistad Vietnam-Cuba»: 385 mil millones de dongs, que equivalen a 14,5 millones de dólares.

El Presidente cubano llegó en la mañana de este domingo (hora local) a Hanoi, donde participará en el acto conmemorativo por el 80 aniversario de la proclamación de la independencia y fundación de la entonces República Democrática de Vietnam.