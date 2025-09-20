En San Luis, los Comités de Defensa de la Revolución celebran su Aniversario (+Fotos)

San Luis.— En San Luis la emulación por el aniversario 65 de los Comités de Defensa de la Revolución, permitió estimular en acto municipal por la efeméride, a un grupo de organizaciones de base destacadas en el cumplimiento de parámetros medibles dentro del funcionamiento de los CDR.

El área vanguardia en el territorio es Caoba–Nuevo Mundo, zona rural donde sobresalen la vigilancia y el trabajo cohesionado de todos los factores comunitarios.

Por estos días comienza una jornada municipal de actividades para saludar el cumpleaños 65 de la organización. Se planifican donaciones de sangre, festivales deportivos a nivel de barrio, limpieza, exposiciones de artesanía y engalanamiento de cuadras.

Fruto de la Revolución en el poder y por iniciativa del Comandante en jefe Fidel Castro Ruz, nacieron los Comités de Defensa de la Revolución el 28 de septiembre de 1960. Próximos a su cumpleaños, los sanluiseros agasajan con más trabajo a favor de la unidad desde el barrio.