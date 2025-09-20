sábado 20 septiembre 2025
En San Luis, los Comités de Defensa de la Revolución celebran su Aniversario (+Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

San Luis.— En San Luis la emulación por el aniversario 65 de los Comités de Defensa de la Revolución, permitió estimular en acto municipal por la efeméride, a un grupo de organizaciones de base destacadas en el cumplimiento de  parámetros medibles dentro del funcionamiento de los CDR.

El área vanguardia en el territorio es Caoba–Nuevo Mundo, zona rural donde sobresalen la vigilancia y el trabajo cohesionado de todos los factores comunitarios.

Por estos días comienza una jornada municipal de actividades para saludar el cumpleaños 65 de la organización. Se planifican donaciones de sangre, festivales deportivos a nivel de barrio, limpieza, exposiciones de artesanía  y engalanamiento de cuadras.

Fruto de la Revolución en el poder y por iniciativa del Comandante en jefe Fidel Castro Ruz,  nacieron los Comités de Defensa de la Revolución el 28 de septiembre de 1960. Próximos a su cumpleaños, los sanluiseros agasajan con más trabajo a favor de la unidad desde el barrio.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…