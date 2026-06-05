Nuevas ambulancias refuerzan el servicio de urgencias en cuatro municipios de Granma

Autor: Anaisis Hidalgo Rodríguez

Cuatro ambulancias nuevas, adquiridas por el Ministerio de Salud Pública con recursos del presupuesto estatal de 2026 llegaron a Granma como parte del esfuerzo del Gobierno cubano por mejorar la atención médica pese al bloqueo de Estados Unidos.

«Cada unidad tuvo un costo aproximado de 1,3 millones de pesos, con una inversión total de 5,2 millones», precisó a Granma Ángel Suárez Vázquez, director de la Unidad de Aseguramiento de Apoyo a la Salud en la oriental provincia.

Según confirmó la directora provincial de Salud, Yelenis Elías Montes, los vehículos, fabricados en China, se destinarán a los municipios de Guisa, Bartolomé Masó, Buey Arriba y Media Luna.

«Actualmente unas 17 ambulancias están activas en el territorio granmense. Estas que se reciben vienen principalmente para el servicio de urgencia médica», explicó Ignacio Manuel Collada Reina, jefe del departamento de transporte de la unidad de aseguramiento y apoyo a la salud en Granma.

Según Collada, en algunas localidades no recibían un vehículo de este tipo desde hace aproximadamente una década:

«Nuevo, así como lo están recibiendo ahora, no lo recibían hace 10 años».

El funcionario agregó que las ambulancias permitirán liberar las sobrecargadas bases regionales, fundamentalmente de los municipios de Bartolomé Masó y Media Luna que son de los municipios que más casos médicos evacúan a los hospitales de Manzanillo.

Resta formar ahora nuevo personal, como enfermeros y paramédicos, en esos municipios.

Por su parte, el paramédico integral José Martín Guerra detalló el equipamiento:

«En el salón tiene oxígeno, tiene dos camillas y los accesorios para poner los sueros, el sistema de luces y para guardar los medicamentos. Todo muy confortable».

Este lote se suma a otras cuatro ambulancias llegadas en enero de este año a Granma, adquiridas con el presupuesto estatal de 2025 y destinadas a los municipios de Bayamo, Jiguaní, Manzanillo y Niquero.