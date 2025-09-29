Díaz-Canel: defender la Revolución barrio por barrio

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó el papel de los Comités de Defensa de la Revolución como impulsor de la participación del pueblo en las tareas de la nación.

Desde su creación, el 28 de septiembre de 1960, bajo la iniciativa del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, los CDR han mantenido viva su esencia revolucionaria mientras se adaptan a las nuevas realidades sociales y políticas del país.

De acuerdo con el mandatario cubano la misión principal de los CDR, que hoy cumple 65 años de su fundación, sigue siendo la defensa de la Revolución en cada barrio.

«… Lo dice Gerardo Hernández a Cubadebate (sitio digital cubano) en el aniversario 65 de esa organización, fundada por Fidel Castro, que sigue siendo esencial para la participación de nuestro pueblo».

Durante las celebraciones por la fundación cederista en la provincia de Ciego de Ávila- ganadora de la emulación nacional- se reconoció además a Santiago de Cuba, Las Tunas y Matanzas por el destacado cumplimiento de las tareas.