lunes 29 septiembre 2025
Díaz-Canel: defender la Revolución barrio por barrio

Picture of ACN
ACN

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó el papel  de los Comités de Defensa de la Revolución como impulsor de la participación del pueblo en las tareas de la nación.

Desde su creación, el 28 de septiembre de 1960, bajo la iniciativa del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, los CDR han mantenido viva su esencia revolucionaria mientras se adaptan a las nuevas realidades sociales y políticas del país.

De acuerdo con el mandatario cubano la misión principal de los CDR, que hoy cumple 65 años de su fundación, sigue siendo la defensa de la Revolución en cada barrio. 

«… Lo dice Gerardo Hernández a Cubadebate (sitio digital cubano) en el aniversario 65 de esa organización, fundada por Fidel Castro, que sigue siendo esencial para la participación de nuestro pueblo». 

Durante las celebraciones por la fundación cederista en la provincia de Ciego de Ávila- ganadora de la emulación nacional- se reconoció además a Santiago de Cuba, Las Tunas y Matanzas  por el destacado cumplimiento de las tareas. 

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
