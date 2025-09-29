lunes 29 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Daños estructurales en el puente de Cañizo tras intensas lluvias en Guamá

Picture of Irina Portuondo Miguel
Irina Portuondo Miguel

Fotos: Javier Calero Román Director General de la Empresa Eléctrica

Las intensas lluvias registradas en el municipio de Guamá han provocado daños estructurales en el puente de Cañizo, una vía de comunicación esencial para el tránsito local.

El fenómeno meteorológico socavó una de las esquinas de la infraestructura, dejando expuesta la base de hormigón que sostiene el paso.

Actualmente, la única parte visible y funcional del puente es la losa superior, lo que representa un riesgo potencial para vehículos y peatones. Cualquier peso adicional sobre la estructura podría comprometer su estabilidad, por lo que se requiere extrema precaución al transitar por la zona.

El puente de Cañizo conecta comunidades rurales con el centro del municipio y es utilizado diariamente por residentes, transportistas y servicios básicos.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes mayores en el lugar, pero se recomienda limitar el tránsito y establecer medidas de seguridad para evitar accidentes.

La vigilancia comunitaria y el monitoreo constante serán claves en las próximas horas, mientras se coordina la intervención de especialistas en infraestructura vial.

Destacadas
Daños estructurales en el puente de Cañizo tras intensas lluvias en Guamá
Realizan en Contramaestre Taller de Agroecología
Realizan inédito proceder quirúrgico en  Cardiocentro de Santiago de Cuba
Actividades del sector deportivo en San Luis por el verano
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios