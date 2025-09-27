Cuba avanza invicto a semifinales del Mundial de Béisbol Five

El campeón defensor, junto a los también invictos equipos de México y Venezuela, ya conocen a sus rivales en la instancia decisiva del torneo que busca coronar al mejor del mundo en esta disciplina de rápido crecimiento.

La selección de Cuba, actual campeona del mundo, confirmó su papel de gran favorita al clasificar de manera invicta a las semifinales del Mundial de Béisbol 5 que se disputa en México. Los antillanos mantienen así su impecable recorrido en la defensa del título conquistado en la edición de Türkiye 2022.

El equipo cubano, que ya había dominado su grupo en la fase inicial, continuó su racha victoriosa al eliminar a Siria en los octavos de final, demostrando una solidez que lo perfila como el principal candidato a llevarse el oro.

Sin embargo, no será un camino fácil, pues a la cita semifinal también llegaron sin conocer la derrota otras dos potencias: la anfitriona México, que ocupó el tercer lugar en el último mundial, y Venezuela. El combinado mexicano selló su pase tras derrotar a Corea, mientras que el venezolano hizo lo propio superando a Ghana.

Los vencedores en los enfrentamientos semifinales disputarán la gran final, mientras que los perdedores buscarán el consuelo de la medalla de bronce. La jornada decisiva del torneo está pactada para este sábado 27 de septiembre, con los partidos por las preseas dorada y de bronce.

Cuba, que además es campeón en la categoría élite y líder del ranking mundial, busca con este torneo consolidar su absoluto dominio en el Béisbol 5. Este formato, que gana popularidad global gracias a su dinamismo, bajo costo operativo y la integración de equipos mixtos, vive una etapa de expansión, y el campeonato mundial en México se erige como su mejor escaparate.