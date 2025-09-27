Periodista sanluisero es distinguido con el sello Aniversario 100  de la radio Cubana

Arturo Oliva Alcolea, periodista de radio Majaguabo en San Luis, fue distinguido con el sello Aniversario 100 de la radio cubana.

Son 35 años de entrega a un oficio que lo apasiona. Con una trayectoria fructífera dentro de la radio cubana, Oliva Alcolea ha trabajado en la Emisora Radio 8SF, en CMKC, en Tele Turquino y en la dirección provincial de la radio en Santiago de Cuba.

Durante más de tres décadas informando e investigando mereció premios en festivales provinciales y nacionales del medio radial.

La radio cubana le entregó su sello y sus compañeros de labor lo celebraron.