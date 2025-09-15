lunes 15 septiembre 2025
China rechaza coerción económica de EEUU por comercio con Rusia

Beijing, 15 sep.— China calificó hoy de «típica intimidación económica» la presión de Estados Unidos para que miembros del G7 y la OTAN impongan aranceles contra Beijing por su comercio energético con Rusia.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, afirmó que la cooperación económica de China con todos los países, incluido Moscú, es «legal y legítima». «Los hechos demuestran que la coerción y la presión son impopulares y no resuelven los problemas», señaló el vocero en conferencia de prensa regular.

Lin Jian subrayó que la posición de China sobre la crisis ucraniana es «consistente y clara», al tiempo que reiteró la defensa del diálogo y la negociación como «única solución viable».

El portavoz reiteró la oposición de Beijing a las sanciones unilaterales ilegales y la jurisdicción extraterritorial en su contra.

«Si los derechos e intereses legítimos de China son perjudicados, nos opondremos resueltamente y salvaguardaremos firmemente nuestra soberanía, seguridad e intereses de desarrollo», apuntó.

China mantiene desde el inicio del conflicto una posición neutral y ha promovido activamente la paz mediante iniciativas diplomáticas, en contraste con las medidas coercitivas de Occidente.

La Cancillería del gigante asiático señaló en varias ocasiones que el comercio entre empresas rusas y chinas responde a principios de mercado y está alineado con las normas de la Organización Mundial del Comercio.

“Las relaciones comerciales normales entre Rusia y China no están dirigidas contra terceros países y no deberían verse obstaculizadas”, indicó Beijing.

El gobierno chino enfatizó además que actualmente la mayoría de los países del mundo, incluidos Estados Unidos y Europa, mantiene intercambios comerciales con Moscú.

Por otro lado, recientemente la petrolera rusa Rosneft firmó un acuerdo para incrementar en 2,5 millones de toneladas anuales el suministro del crudo a China, anunció el ministro de Energía de Rusia, Serguéi Tsiviliov.

A principios de mayo pasado, Moscú dio luz verde para aumentar de 10 a 12,5 millones de toneladas anuales el volumen máximo del crudo que puede enviarse a las refinerías del oeste de China, a través de Kazajstán. El plazo de tales suministros se extendió hasta el año 2034.

