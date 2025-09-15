lunes 15 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Palestina llama al mundo a adoptar medidas urgentes contra Israel

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Ramala, 15 sep.— Palestina reclamó hoy al mundo medidas claras y urgentes para detener la agresión israelí contra los territorios ocupados, en especial la Franja de Gaza, donde se reportan más de 64 mil muertos en los últimos 23 meses.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados expresó en un comunicado su satisfacción por las acciones adoptadas por muchos países, en particular los europeos, “contra el colonialismo, sus símbolos y asociaciones”.

Sin embargo, las consideró insuficientes comparado con el nivel y la magnitud de los desafíos que enfrenta el Estado de Palestina.

La Cancillería llamó a intensificar las sanciones internacionales “para disuadir al gobierno extremista israelí y obligarlo a poner fin a sus crímenes contra nuestro pueblo”.

También criticó las medidas unilaterales adoptadas por las autoridades de ese país, las cuales, estimó, amenazan con detonar una guerra en Oriente Medio.

Como ejemplo citó el “recrudecimiento del estrangulamiento financiero y económico de la Autoridad Nacional Palestina”, así como la hambruna y el desplazamiento forzado en Gaza. El texto denunció la escalada de violencia de Israel, pese a los crecientes llamados del mundo a la paz.

El Ministerio instó a la comunidad internacional a implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema y la solución de dos Estados, que consideró la única opción realista y posible para terminar el conflicto.

Destacadas
India con primera planta de producción de etanol a base de bambú
Al Padre de la Patria, el homenaje de sus hijos (+Video)
Avispas se imponen a Cachorros en inicio de la Sub-23
La biotecnología cubana es obra del esfuerzo colectivo
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…