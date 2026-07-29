Periodistas jubilados de la UPEC evocan el legado de Fidel

Intercambiar, recordar y reconocer marcaron el encuentro trimestral de los periodistas de la delegación de base de los jubilados de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Santiago de Cuba, cita que estuvo dedicada a evocar el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el contexto de las actividades por el centenario de su natalicio, y a homenajear a los afiliados que celebraron su cumpleaños durante el primer semestre del año.

Los asistentes compartieron recuerdos sobre la estrecha relación de Fidel con la prensa y, en particular, sus vínculos con Santiago de Cuba. Las evocaciones dieron continuidad a un programa de actividades que ha incluido visitas a la Casita de Fidel, una exposición fotográfica con imágenes de periodistas de la delegación junto al líder histórico de la Revolución y el relato de vivencias personales que enriquecieron el intercambio.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento a los periodistas que arribaron a un nuevo aniversario de vida durante el semestre, y de manera especial fue homenajeada María del Carmen Díaz, destacada profesional de la televisión cubana, acreedora de múltiples premios por su trayectoria y nominada al Premio por la Obra de la Vida que otorga la UPEC en Santiago de Cuba.

El encuentro contó además con la presencia de Eduardo Griñán Caballero, director general de la Empresa Productora de Alimentos Lácteos, quien actualizó a los participantes sobre el papel que corresponde desempeñar a la empresa estatal socialista en el actual proceso de transformaciones económicas del país.

Durante su intervención subrayó que esos cambios «tenemos que hacerlos de manera eficiente y audaz», y afirmó que «se lograrán, pero debemos desprendernos de deficiencias y de formas de actuar que carecen de la audacia y el compromiso que la complejidad de la realidad actual nos exige».

Al concluir la reunión, Mercedes Acosta Fornaris, presidenta de la delegación de periodistas jubilados de la UPEC en Santiago de Cuba, destacó que «arribamos al 26 de Julio, y al aniversario del triunfo de la Revolución, con el mayor entusiasmo y compromiso con el periodismo revolucionario», y reafirmó el valor de estos espacios de intercambio entre periodistas jubilados, donde la experiencia profesional, la memoria histórica y el análisis de la realidad nacional se entrelazan con el reconocimiento a quienes han dedicado su vida al ejercicio del periodismo.

Con la próxima cita, prevista para el 7 de agosto, concluirán las actividades organizadas por la delegación en homenaje al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz.