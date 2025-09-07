Avispas siguen volando alto en la Serie Nacional

La Habana.— Las Avispas de Santiago de Cuba andan intratables en el arranque de la edición 64 de la Serie Nacional de Béisbol, al firmar este sábado su cuarta victoria seguida ante los Piratas de La Isla, esta vez con pizarra de 10-9, en un Guillermón Moncada que vibró de principio a fin.

Después de barrerlos a golpe de nocaut en los tres primeros juegos, los filibusteros al fin sacaron garra y pelearon de verdad, aunque terminaron cayendo con cinco errores a cuestas; para colmo, el batazo más largo de la tarde, un jonrón de Frank David González, solo sirvió para maquillar la derrota.

En Matanzas, los Cocodrilos mordieron duro y se quedaron con la doble jornada ante los Tigres de Ciego de Ávila; primero los blanquearon 6-0, gracias al trabajo monticular de Denis Quesada, Silvio Iturralde y Jan Carlos Lorenzo; luego, remataron con un 12-1 por la vía rápida, con José Amaury Noroña desatado (dos jonrones y siete empujadas) y Eduardo Blanco sumando otro palo de vuelta entera.

Camagüey también sacó la casta con un 13-3 sobre Guantánamo, jonrones de Reynaldo Almanza y Leonel Moas incluidos; Industriales, por su parte, venció 8-3 a los Elefantes de Cienfuegos y le regaló a Misael Fonseca su primera sonrisa en campeonatos nacionales.

Los Gallos de Sancti Spíritus tampoco se quedaron atrás y derrotaron 6-2 a Villa Clara, con el eterno Frederich Cepeda sacando la pelota; en Holguín, los Cachorros superaron 9-7 a Granma con jonrón de Cristian Onofre, aunque Alfredo Despaigne respondió por los Alazanes con dos vuelacercas.

La lluvia también tuvo su protagonismo: impidió el doble choque entre Artemisa y Mayabeque y obligó a parar en el sexto inning el duelo entre Las Tunas y Pinar del Río, cuando los Vegueros mandaban 7-4.