Anuncian jurado del concurso de poesía Regino Pedroso

La Habana.— Prestigiosas personalidades de la cultura cubana integran el jurado del XX Concurso Nacional de Poesía Regino Pedroso, cuyo plazo de admisión de obras, por correo ordinario o personalmente, ha sido extendido hasta el venidero martes 30 de septiembre.

Su presidenta es Nancy Morejón Hernández, reconocida poetisa, ensayista, periodista, crítica literaria y teatral, y traductora, una de las voces más relevantes de la poesía cubana contemporánea y de Iberoamérica, se informó de manera oficial a la Agencia Cubana de Noticias.

También lo forman Fernando Javier Rodríguez Sosa, periodista, profesor, crítico literario y promotor cultural desde hace cerca de cuatro décadas, al igual que Alberto Curbelo Mezquida, dramaturgo, poeta, narrador y crítico teatral, fundador y director del Grupo de Teatro Cimarrón.

Los trabajos del certamen que sean recibidos en la redacción del periódico Trabajadores, Territorial y General Suárez, Plaza de la Revolución, La Habana, serán objeto de una preselección a cargo de Pedro Péglez González, poeta, periodista e historietista.

El Concurso Nacional de Poesía Regino Pedroso (1896-1983) lo convocan, en homenaje al primer poeta proletario cubano, Trabajadores, la Central de Trabajadores de Cuba, el Instituto Cubano del Libro y el Proyecto Cultural Enmarcarte, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, que dirige el prestigioso creador de las artes visuales Erik Varela Ravelo.