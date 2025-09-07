domingo 07 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Anuncian jurado del concurso de poesía Regino Pedroso

Picture of ACN
ACN

La Habana.— Prestigiosas personalidades de la cultura cubana integran el jurado del XX Concurso Nacional de Poesía Regino Pedroso, cuyo plazo de admisión de obras, por correo ordinario o personalmente, ha sido extendido hasta el venidero martes 30 de septiembre.

Su presidenta es Nancy Morejón Hernández, reconocida poetisa, ensayista, periodista, crítica literaria y teatral, y traductora, una de las voces más relevantes de la poesía cubana contemporánea y de Iberoamérica, se informó de manera oficial a la Agencia Cubana de Noticias.

También lo forman Fernando Javier Rodríguez Sosa, periodista, profesor, crítico literario y promotor cultural desde hace cerca de cuatro décadas, al igual que Alberto Curbelo Mezquida, dramaturgo, poeta, narrador y crítico teatral, fundador y director del Grupo de Teatro Cimarrón.

Los trabajos del certamen que sean  recibidos en la redacción del periódico Trabajadores, Territorial y General Suárez, Plaza de la Revolución, La Habana, serán objeto de una preselección a cargo de Pedro Péglez González, poeta, periodista e historietista.

El Concurso Nacional de Poesía Regino Pedroso (1896-1983) lo convocan, en homenaje al primer poeta proletario cubano, Trabajadores, la Central de Trabajadores de Cuba, el Instituto Cubano del Libro y el Proyecto Cultural Enmarcarte, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, que dirige el prestigioso creador de las artes visuales Erik Varela Ravelo.

Destacadas
Cuba recuerda a Lucius Walker en aniversario de su partida física
Desarrolla Cuba jornada del Donante Voluntario de Sangre
Israel mató a 23 palestinos e hirió a docenas en Gaza
Trump y Musk rompieron su idilio, tema de la semana en EEUU
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…