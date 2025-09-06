Avispas por defender invicto en serie beisbolera cubana

Santiago de Cuba, 6 sep.— Las Avispas de Santiago de Cuba buscarán hoy mantener su invicto en la 64 Serie Nacional de Béisbol, tras barrer con tres nocauts consecutivos a los Piratas de Isla de la Juventud en el Guillermón Moncada.

El equipo indómito ha desplegado una ofensiva demoledora de 41 carreras y nueve jonrones en tres choques, con destaque para Yoelquis Guibert, autor de tres cuadrangulares y líder impulsador del torneo con ocho remolques.

Los dirigidos por Eddy Cajigal exhiben un astronómico promedio de bateo de .388, su cuerpo de lanzadores acepta 1.80 carreras limpias por juego completo —solo superados por los Gallos de Sancti Spíritus (1.57)— y la defensa, punto oscuro en otras ediciones, no ha cometido errores en 92 lances.

Santiago marcha como único plantel con tres éxitos, aunque los Cazadores de Artemisa tampoco han perdido, al ganar el único juego disputado frente a los Huracanes de Mayabeque (1-0) gracias a seis entradas sin manchas de Yunieski García.

En esta jornada artemiseños y mayabequenses sostendrán doble cartelera, incluyendo el desafío sellado cuando los Huracanes dominaban 2-0 en el segundo episodio.

También tendrán dos partidos los Cocodrilos de Matanzas y los Tigres de Ciego de Ávila, tras el triunfo ayer de estos últimos 5-4 en el Victoria de Girón, en duelo sellado el miércoles y reanudado con tensión en la novena entrada.

El calendario de hoy completa con las subseries Camagüey-Guantánamo, Industriales-Cienfuegos, Holguín-Granma, Las Tunas-Pinar del Río y Sancti Spíritus-Villa Clara, todas con ventaja de los primeros, además anfitriones, en dos de los tres choques iniciales.