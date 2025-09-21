Ataques israelíes causaron 32 muertos en Gaza

Ramala, 21 sep.— Al menos 32 palestinos murieron hoy en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques israelíes, en especial en el norte del territorio, sometido a una ofensiva terrestre en la que participan cuatro divisiones.

La agencia oficial de noticias Wafa reportó que 26 cadáveres fueron trasladados esta mañana al Hospital Al-Shifa, dos al Bautista, uno al Al-Awda y tres más al Nasser.

Este domingo, milicianos palestinos lanzaron dos cohetes desde el enclave costero hacia Israel, los primeros en más de cinco meses.

El Ejército anunció que uno de ellos fue interceptado y el otro cayó en una zona abierta.

En las últimas semanas, las tropas israelíes derribaron docenas de edificios en la urbe y obligaron a cientos de miles de ciudadanos a escapar hacia el sur.

Según la Defensa Civil y diversas ONG, la campaña de destrucción de la ciudad se realiza mediante el uso masivo de bombardeos aéreos y de vehículos blindados obsoletos de la reserva militar, que son manejados a control remoto y cargados de explosivos para demoler la infraestructura.

La pasada semana, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció el inicio de la operación Carros de Gedeón II, que tiene como objetivo reocupar la urbe más poblada de la Franja.

Las autoridades palestinas denunciaron que las Fuerzas Armadas israelíes destruyeron más del 85 por ciento de las viviendas y la infraestructura en los vecindarios de Shuja’iyya y Tuffah, y el 70 por ciento en Zeitoun, Sabra, Jabalia, Nazla y Balad.

También hay muchos daños en las ciudades vecinas de Beit Hanoun, Beit Lahia y otras zonas cercanas.