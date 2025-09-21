Doctor palestino desafía Israel, tras asesinato de sus familiares

Ramala, 21 sep.— El director del Complejo Médico Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, ratificó hoy que continuará su trabajo en la ciudad de Gaza y no evacuará hacia el sur, tras el asesinato de varios de sus familiares en un ataque israelí.

En declaraciones a la prensa esta mañana, Abu Salmiya señaló que los equipos médicos no detendrán su labor en la urbe, en medio de una ofensiva terrestre del Ejército a gran escala contra la localidad.

Continuaremos nuestro trabajo a pesar de la destrucción, la falta de medicamentos y los ataques a nuestros hogares y familias, aseguró el galeno.

Al respecto, denunció que los profesionales del sector realizan sus tareas en condiciones insoportables, pese a lo cual, se mantienen firmes en su compromiso de salvar vidas y atender a los heridos.

No detendremos nuestras operaciones ratificó Abu Salmiya, quien alertó sobre el colapso casi total del sistema de salud, la escasez de medicamentos y los cortes de electricidad.

La constancia médica representa la última línea de defensa contra la política de limpieza étnica practicada por Israel, expresó.

También condenó los ataques directos contra hospitales y personal médico, lo cual consideró un intento de quebrar la voluntad palestina.

“Permaneceré en mi puesto junto a mi gente, y los equipos médicos permanecerán hasta el último momento”, insistió.

La pasada semana seis miembros de su familia, incluido un hermano, fueron asesinados en un bombardeo israelí contra su vivienda, ubicada en el campamento de refugiados de Al-Shati.

Hace unos días, la Municipalidad de Gaza alertó sobre un agravamiento del desastre humanitario en la ciudad como resultado de la intensificación de los ataques israelíes, que forma parte de una campaña para reocupar esa región palestina.

Por su parte, el Ministerio de Salud del enclave costero denunció que los departamentos de emergencia de los hospitales que aún funcionan allí están colapsados debido a la alta cifra de heridos que llegan como consecuencia de la ofensiva.

Las Fuerzas Armadas israelíes estiman que medio millón de habitantes o refugiados en la urbe, la mitad del total, ya huyeron hacia el sur para escapar de la campaña bélica.