Marcha juvenil masiva tiende a escalar las protestas en Perú

Lima, 21 sep.— La magnitud de una protesta de jóvenes peruanos y el enorme despliegue policial para controlarla, parecen dar la razón a quienes pronostican o temen, según el caso, que el movimiento pueda escalar hasta niveles difíciles de prever.

Miles de jóvenes con carteles y banderas distintas sacudieron desde anoche el Centro Histórico tras llegar desde distintos puntos de la ciudad a la céntrica Plaza San Martín, ocupada por gran número de policías que no pudieron mantener a los marchistas, como casi siempre, solo en las calles del entorno de la plaza.

La multitud avanzó coreando lemas referidos a sus diversos reclamos, de oposición al Gobierno y al Parlamento; contra una reciente reforma del sistema previsional privado que, según creen, los sumirán en el desamparo cuando lleguen al otoño de sus vidas.

Los manifestantes condenaron también lo que consideran ausencia de eficacia de la lucha contra el desborde del crimen organizado que azota al país con extorsiones masivas y asesinatps cotidianos.

Uno de los muchos comentarios que circularon en la red señaló que esta noche “la plaza San Martín se convirtió en escenario de resistencia ciudadana” con la convergencia de organizaciones juveniles, organizaciones sociales.

La movilización fue convocada durante la semana por Internet, con una buena dosis de espontaneidad y una mayor de descontento y frustracion que se han mantenido entredientes que parece convertirse en conjunción de voluntades.

La policía que rodeaba la plaza y con altavoces llamana a mantener la calma, no oudo contener a los jóvenes que se abrieron paso hasta el centro de la plaza y, en un presunto plan B se reagrupó en verdaderas murallas de tríos de filas sucesivas en las calles de la periferia, con lo que cercaron a los descontentos.

Un grupo estuvo a punto de romper la barrera que le impedía el paso hacia el Palacio de Gobierno, ubicado a seis cuadras, pero fue dispersado con gases lacrimógenos.

La noche avanzo con refriegas esporádicas y un número por confirmar de heridos, lesionados y detenidos y parte de los marchistas intentaron dirgirse al Palacio Legislativo, pero también fueron contenidos.

Conforme se extinguía la jornada, quedaba en los jóvenes la promesa de continuar la brega esta tarde, aunque sea domingo.