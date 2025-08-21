Visita embajador de Timor Leste a los CDR

La Habana.— En el escenario de las actividades por el 65 aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la organización recibió la visita de Nivio Magalhaes, embajador de la República Democrática de Timor Leste en Cuba

Se trata del segundo encuentro entre ambas partes desde el inicio de la misión diplomática del representante de la nación del sudeste asiático en la mayor de las Antillas, quien manifestó interés en la experiencia de los CDR, su historia y el trabajo social que desempeñan en las comunidades, destacando programas como “Cultiva Tu Pedacito”.

Durante el intercambio con Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CDR, ambos conversaron sobre temas de política internacional y la realidad sociopolítica de ambo países.

Hernández Nordelo agradeció la postura solidaria y firme de Timor Leste al condenar el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, así como su exigencia para que la isla sea retirada de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.

El encuentro, caracterizado por un ambiente amistoso, también permitió compartir experiencias personales, incluyendo la vivencia de Hernández Nordelo en las prisiones estadounidenses y la historia familiar del embajador ligada a la lucha por la independencia de su nación.

Para fortalecer los lazos de solidaridad y cooperación entre Cuba y Timor Leste, resultó propicio el intercambio, especialmente al estar próximo a celebrar más de seis décadas de los CDR, defendiendo y promoviendo los valores revolucionarios en la isla.

La visita del embajador Nivio Magalhaes simboliza también la profunda hermandad y confianza entre ambos países, comprometidos con la resistencia ante las adversidades y la construcción de un futuro común basado en la solidaridad internacional.