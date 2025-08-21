Asiste Cuba a Cumbre sobre equidad de género en aviación civil

La Habana.— Una representación de la Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) participó en una Cumbre sobre equidad de género, a fin de resaltar el papel transformador de la mujer en el sector aeronáutico.

Según el perfil oficial en Facebook de la IACC, el evento se realizó en Ciudad de Guatemala auspiciado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), y entre sus propósitos estuvo identificar barreras que aún limitan el pleno ejercicio de las funciones de las féminas en la aviación, así como ponderar su aporte al desarrollo estratégico del sector.

Durante la cita, se reafirmó la voluntad de las mujeres de avanzar junto a los hombres en la consecución de los objetivos comunes de la OACI y la CLAC, en un entorno de inclusión, equidad y cooperación, refiere la fuente.

La Cumbre también sirvió de plataforma para construir redes profesionales, compartir experiencias, eliminar obstáculos de participación y fortalecer el compromiso femenino con los procesos de transformación y modernización del transporte aéreo en la región.

La participación cubana en este foro ratifica el compromiso del país con la equidad de género, el fortalecimiento institucional y el desarrollo sostenible de la aviación civil en Cuba y en el resto del mundo.

Datos publicados en sitios oficiales de aerolíneas de las Américas, confirman que la iniciativa de la Cumbre surge a propósito de la implementación de la Resolución A39-30 de la OACI, que promueve la equidad de género en todos los niveles del sector aeronáutico.

Agregan las fuentes que la primera edición se celebró en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2018, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Una segunda cumbre mundial con el tema de la mujer en la aviación civil se realizó en Madrid en el 2023.