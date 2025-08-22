“La noche”, un regalo literario para la familia santiaguera

Santiago de Cuba.— La noche, de Excilia Saldaña, se presentó este jueves en la Biblioteca Provincial Elvira Cape, de la ciudad, como un regalo para disfrutar en familia, que recoge el amor y conocimiento de la abuela de la autora.

María Elena Domínguez, escritora, refirió que es un texto de la vida y los sueños, donde se encuentra la ternura y belleza de la prosa poética de Saldaña, quien supo recoger en esas páginas la sabiduría aprendida de la abuela y la capacidad de comprensión, en aras de transmitirla en saberes para los lectores.

“La noche”, estructurado en seis capítulos, encierra enseñanzas para infantes, adolescentes y toda persona que lo lea quedará prendida a un material delicado, sublime y didáctico, dijo.

Santiago Jerez, subdirector de la Casa Editora Abril, catalogó el volumen como uno de los clásicos más importantes de la literatura nacional.

Señaló que esta edición cuenta con hermosas ilustraciones de Hanna Chomenko, las cuales posibilitan un libro mucho más atractivo e interesante a los ojos de los lectores.

Invitó a los asistentes a leerlo con cariño, recordando a la autora, y a no dejarlo encasillado en un librero, sino a compartirlo con familiares, amigos y vecinos.

Antes, los presentes disfrutaron de la presentación del grupo de narración oral En el bolsillo del duende, coro Vox Primavera y la narradora oral Bertha Ferrer.

Excilia Saldaña ejerció como profesora de historia y literatura en la enseñanza media y también como maestra adjunta de Literatura infantil en las Universidades de Las Villas y Pinar del Río.

Además, fue poetisa, redactora de la revista Santiago, editora en la Editorial Gente Nueva y trabajó en Casa de las Américas, contando con una obra ampliamente difundida en Cuba y en el extranjero, así como traducida a varios idiomas.